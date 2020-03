Koronawirus: zamknięty parking nad Pogorią III, bo gromadziły się tu setki osób. Zobaczcie zdjęcia

- Analizując wydarzenia ostatniej niedzieli, w porozumieniu z Centrum Sportu i Rekreacji podjąłem decyzję o zmniejszeniu ilości miejsc parkingowych przy plaży Pogoria III – tłumaczy Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej. - Wierzę, że ograniczy to ilości osób przebywających jednorazowo w tym miejscu podczas ładnej pogody. Zdaje sobie sprawę, jak trudne jest dla wielu spędzanie całego czasu w domu, ale proszę wszystkich o przemyślane wychodzenie na zewnątrz, wychodzenie „z głową” w miejsca gdzie nie narażają siebie, swoich rodzin oraz innych mieszkańców na bliski kontakt. Należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad, dzięki którym ograniczymy ryzyko infekcji – dodaje.

Teraz nie wjedziemy już samochodem w pobliże molo. Na parkingu pojawiły się barierki, które to uniemożliwiają. Odgrodzonych zostało około dwóch trzecich normalnie wolnych miejsc. Auta można parkować tylko na początku lub też przy drodze wyjazdowej znad jeziora. I kilku kierowców z takie właśnie możliwości w środę 18 marca skorzystało, co widać na zdjęciach.

Lekarze podkreślają, że w zaistniałej dziś sytuacji, związanej ze stanem epidemicznym w całym kraju, można wyjść na spacer, ale należy robić to ostrożnie. To znaczy nie kontaktować się z innymi osobami, nie zbierać się w grupki, by na przykład przedyskutować aktualne utrudnienia, jakie dotknęły nas wszystkich w związku z koronawirusem.