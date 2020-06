Korty tenisowe przy ul. Tysiąclecia znów są otwarte. Można grać

Jednostka treningowa wynosi 45 min. do odwołania (do zakończenia stanu epidemiologicznego). Obowiązuje 15 min. przerwa pomiędzy jednostkami treningowymi w celu dezynfekcji urządzeń i toalet.

Korty tenisowe przy ul. Tysiąclecia 21 to korty z nawierzchnią z mączki ceglanej, z czterema boiskami do tenisa ziemnego. Maksymalna liczba uczestników na jednym korcie tenisowym to cztery osoby plus jeden trener (opiekun).

Rezerwacja telefoniczna pod numerem telefonu 531 500 956.

Godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek 10 – 20

sobota – niedziela 9 – 19.

Koszt wynajęcia kortu za jednostkę treningową (45 min.) :

do godz. 15 – 12 zł,

po godz. 15 – 15 zł.