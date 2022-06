Kosmicznie odlotowy repertuar Heliosa! Sprawdź, co warto teraz zobaczyć w kinie

Kosmiczną przygodę czas zacząć! „Buzz Astral” wyląduje we wszystkich kinach Helios już w najbliższy piątek, 17 czerwca! To historia w której widzowie poznają młodego pilota testowego i jego brawurowe wyczyny w kosmosie. Tytułowy bohater - Buzz Astral - to niesamowity strażnik i obrońca kosmosu, a jego skafander stał się rozpoznawalny w całym świecie bajkowych postaci. Dla upamiętnienia jego heroizmu została stworzona zabawka pojawiająca się w późniejszych częściach „Toy Story”. Czas wyruszyć na podbój galaktyki biorąc na kolana uroczego towarzysza – kociego robota imieniem Kotex.

Dla kinomanów o mocnych nerwach Helios ma mroczną niespodziankę po obejrzeniu, której dźwięk telefonu będzie wywoływał dreszcze… Już w najbliższy weekend odbędą się przedpremierowe seanse filmu „Czarny telefon”! Historia nieśmiałego, ale sprytnego 13-latka Finneya Shawa uprowadzonego przez sadystycznego zabójcę i uwięzionego w dźwiękoszczelnej piwnicy, gdzie krzyki na nic się nie zdadzą. Kiedy odłączony od kabla telefon powieszony na ścianie piwnicy zaczyna dzwonić, Finney uświadamia sobie, że słyszy głosy poprzednich ofiar mordercy. Chcą one zrobić wszystko, żeby chłopiec nie podzielił ich losu. Film jest ekranizacją opowiadania Joe Hilla, amerykańskiego pisarza horrorów – syna Stephena Kinga.