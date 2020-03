Koszykarze MKS-u walczyli, ale przegrali w Warszawie [ZDJĘCIA]

W trzeciej kwarcie było jeszcze lepiej, bo po celnej „trójce” Wattsa przewaga osiągnęła rekordowy pułap 12 punktów (54:42). Gospodarze zdołali się jednak pozbierać. Również zmienili system defensywy na strefę i gra dąbrowian w ataku nie wyglądała już tak dobrze. Legia z kolei zaczęła się nakręcać i jeszcze w trzeciej kwarcie „poczuła krew”. Gdy ze startem kluczowej części przebudził się Michał Michalak problemy MKS-u zaczęły się nawarstwiać. Finalnie to Michalak – podobnie, jak to miało miejsce podczas meczu w Dąbrowie Górniczej – przesądził i wygranej Legii. W samej czwartej kwarcie zdobył aż 20 punktów i trafił wszystkie swoje cztery rzuty zza łuku. Ostatecznie mecz zakończył z dorobkiem 32 „oczek” będąc bez dwóch zdań kluczową postacią.

Zaczęło się obiecująco. Bardzo dobrze funkcjonował przede wszystkim atak. Trener Alessandro Magro postawił na grę pod kosz, gdzie Justin Watts czy Bryce Douvier wykorzystywali przewagę fizyczną. Na obwodzie szalał z kolei Put, który przed przerwą wykorzystał wszystkie pięć prób z dystansu. Legia na obwodzie miała duży problem. Jako, że MKS postawił na obronę strefową, to odzwierciedlało się to na tablicy wyników. Na przerwę dąbrowianie schodzili prowadząc 46:37.

MKS w końcówce próbował ratować wynik. Kolejne dwa trafienia z dystansu dołożył Put, indywidualne akcje kończył Tra Holder, ale Legia była już nie do ugryzienia i to ona mogła cieszyć się z piątej wygranej w sezonie. Wygranej, która dała jej nową energię w walce o utrzymanie miejsca w Energa Basket Lidze.

Po 21 kolejkach sytuacja zespołu z Dąbrowy Górniczej jest bardzo trudna. Z jedynie czterema wygranymi w sezonie, mając 25 punktów na koncie, dąbrowianie zamykają ligową tabelę.

Kolejny mecz MKS rozegra 8 marca. Wtedy w hali „Centrum” gościć będzie Enea Astorię Bydgoszcz. Początek spotkania o godz. 19.30.

Przed dwoma tygodniami, Włoch Alessandro Magro został nowym szkoleniowcem MKS-u Dąbrowa Górnicza. 38-letni trener ma jasny cel na koniec sezonu – utrzymać zespół w Energa Basket Lidze. Magro sezon 2019/2020 rozpoczął w rosyjskim Lokomotivie Kubań Krasnodar. Do Rosji ściągnął go w lipcu jego rodak Luca Banchi, który był wówczas pierwszym trenerem zespołu. Banchi w listopadzie pożegnał się jednak ze swoim stanowiskiem, a nowym szkoleniowcem został Jewgienij Paszutin. Po dwóch miesiącach współpracy Magro odszedł z klubu i w połowie lutego podpisał umowę z MKS-em. Jest to jego drugi klub poza ojczyzną.