Kupcy wrócili na Targowisko Miejskie na Redenie. Klienci też? Zobaczcie zdjęcia

Czy to wystarczy, by bezpiecznie robić tu zakupy? Decyzja o ponownym otwarciu Targowiska Miejskiego wywołała w internecie ożywioną dyskusję. Część mieszkańców Dąbrowy Górniczej uważa ją za przedwczesną, podkreślając, że trudno będzie zachować tu higienę i czystość, a do tego klientami są tutaj głównie seniorzy. Pozostali podkreślają jednak, że w marketach, pod dachem jest znacznie większy ścisk i tłok, a tam nikt handlu nie zakazuje. Zadowolonych klientów nie brakuje. Jeden z nich zrelacjonował zakupy w sieci, podkreślając, że były świeże warzywa, świetna pasztetowa, kaszanka i kiełbasa. Do tego była dyscyplina, ludzi mało, więc było ok.

- Decyzja o zamknięciu targowiska na Redenie była trudna, ale konieczna. Podkreślałem, że została podyktowana troską o bezpieczeństwo kupujących i sprzedających. W tym temacie nie zmieniłem zdania. Targ, działający w dotychczasowym kształcie, nie spełniał podwyższonych standardów sanitarnych, wymaganych w obecnej sytuacji. Od początku rozmawiałem o tym z zarządcą i deklarowałem pomoc, by doprowadzić do wznowienia działalności. Efektem tego jest wypracowanie i zaakceptowanie zasad, które pozwolą bezpiecznie otworzyć targowisko – informuje prezydent Dąbrowy Górniczej, Marcin Bazylak.