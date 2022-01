Kupiłeś samochód? Nie musisz zmieniać tablic rejestracyjnych. Nowe, ważne zmiany w Prawie o ruchu drogowym

Opłata za najczęściej wydawane tablice samochodowe to 80 zł. Dzięki pozostawieniu dotychczasowego numeru rejestracyjnego nie będzie trzeba jej ponosić, a od 4 września 2022 r. nie trzeba będzie ponosić także opłaty za nalepkę kontrolną - w sumie, razem z opłatą ewidencyjną, da to 99,50 zł oszczędności. Możliwe będzie zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu, jeżeli był on zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nowy właściciel pojazdu będzie miał możliwość zachowania dotychczasowych numerów samochodu, bez względu na to, z jakiego województwa pochodzi.

– Zatrzymać można zatem tablice „unijne”, czyli takie, na których znajduje się flaga Unii Europejskiej – ważne, aby były czytelne i utrzymane w należytym stanie – wyjaśnia Michał Dratwiński, kierownik Referatu Rejestracji Pojazdów Wydziału Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej.

– Zachować nie będzie można tablic „czarnych” oraz „białych z flagą Polski”, jako niezgodnych z obowiązującym wzorem – dodaje Michał Dratwiński.