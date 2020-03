Licealiści ze Skłodowskiej promują śpiewająco akcję #zostajewdomu. Zobaczcie wideo

- W polskich szkołach rozpoczęła się edukacja online. Postanowiliśmy wziąć udział w akcji #zostajewdomu, zwracając uwagę na to jak istotne jest obecnie zdrowie nasze i najbliższych. W jeden dzień udało nam się z własnych domów nagrać na nowo teledysk, promujący inicjatywę. Bazę do niego stanowi dźwięk coveru Meskiego Grania "Początek", który nagraliśmy wspólnie w czerwcu 2018 roku. W tą szybką realizację udało nam się włączyć rodziców, rodzeństwo, nauczycieli, absolwentów, którzy dawno skończyli już edukację w naszej szkole. Na sam koniec zaśpiewał dla nas nasz absolwent Kasjan Cieśla - półfinalista tegorocznej edycji The Voice of Poland, który włączył się w akcję. Ten teledyski udowodnił, że możemy być ze sobą nawet na odległość i jest dowodem a to, że szkoła nie kończy się w jej budynku. Bardzo chcemy, żeby nasza idea dotarła do dużego grona odbiorców młodych starszych, ale też do szkół. Serdecznie pragniemy zaprosić wszystkich do naszej akcji - podkreśla Marysia Łukasik, licealistka z dąbrowskiego LO im. Skłodowskiej.