Lipcowe nowości w kinach Helios. Co warto zobaczyć w kinie?

„Zabierz mnie na Księżyc” to gorąca premiera, której akcja rozgrywa się na tle historycznego lądowania na Księżycu. Kelly Jones, nowozatrudniona specjalistka od marketingu, ma za zadanie poprawić wizerunek NASA. W ramach swoich działań proponuje… sfilmowanie zapasowej wersji lądowania na Srebrnym Globie. Cole Davis to z kolei dyrektor projektu, sceptycznie nastawiony do pomysłów Jones. Współpraca tej dwójki pełna jest wzlotów i upadków – zarówno tych zawodowych, jak i uczuciowych… W filmie pojawi się obsada pełna znanych i lubianych aktorów, takich jak: Scarlett Johansson, Channing Tatum i Woody Harrelson.

Ponadto w weekend, 13 i 14 lipca, na wielkich ekranach przedpremierowo będzie można obejrzeć nadchodzące nowości, do których należy film akcji „Twisters”. Tytuł nawiązuje do popularnej produkcji katastroficznej z lat 90. Kate Cooper to była łowczyni burz, obecnie zajmująca się zjawiskami pogodowymi z bezpiecznego biura w Nowym Jorku. Bohaterka znowu trafia na otwarte równiny, gdzie spotyka Tylera Owensa, brawurowo pokazującego burze w mediach społecznościowych. Aby przetrwać starcie z niszczycielskim żywiołem, muszą zacząć współpracować…