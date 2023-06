Ludzi jak mrówek! Te miasta woj. śląskiego mają najwięcej mieszkańców. Poznaj TOP 20 zatłoczonych miast w naszym regionie

Ranking największych miast

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego i stanu na dzień 1 stycznia 2023 roku - w Polsce jest 979 miast, z czego 302 stanowią gminy miejskie, w tym 66 to miasta na prawach powiatu. Największym miastem w Polsce jest Warszawa, gdzie populacja wynosi 1 861 975. Najmniejszy jest za to Opatowiec, gdzie populacja to raptem 317.

Rozkład liczby mieszkańców wszystkich miast wyraźnie pokazuje, że w Polsce dominują małe miasta o populacji nie przekraczającej 10 000 mieszkańców - takich miast jest aktualnie 591.