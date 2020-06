Matura 2020 w I LO im. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej

W całej Polsce około 37 tysięcy maturzystów przystąpiło w poniedziałek 8 czerwca 2020 roku do egzaminu dojrzałości z języka polskiego. W Dąbrowie Górniczej w szkolnych ławkach zasiadło 1029 osób. My odwiedziliśmy I Liceum Ogólnokształcące im. W Łukasińskiego, gdzie maturę zdaje 157 tegorocznych maturzystów oraz 18 z lat ubiegłych.

W dobie koronawirusa trzeba zachować w tym roku szczególne środki ostrożności. Tak więc dyrekcja zadbała o to, by uczniowie nie tłoczyli się przed wejściem. Wyznaczone zostały dla poszczególnych grup kolejne godziny wejść na sale, osobnymi wejściami, tak więc uczniowie wchodzili do środka co kilkanaście minut. Byli więc tacy, którzy w ławce zasiedli już przed godziną 8 i musieli czekać ponad godzinę na poznanie tematów z języka polskiego. By było sprawiedliwie w kolejnych dniach oni będą mogli przyjść tuż przed 9, a ich koledzy będą musieli zjawić się w szkolnych murach nieco wcześniej. Jeszcze przed wejściem do szkoły dało się wyczuć wśród maturzystów, że to oczekiwanie na egzamin dojrzałości trwało rzeczywiście długo i jak sami przyznali trudno było znaleźć złoty środek, który pozwoliłby być pewnym, że matura pójdzie gładko. Nikt jednak nie narzekał, a wszystkim dopisywały raczej dobre humory.

- Przygotowania do matury były dość trudne. Dużo pracy czekało w domu. Nie można było wyjść przez długi czas z domu, zrelaksować się. Nie było wyjścia każdy z nas sam musiał się dopingować do nauki, do tego, by zagłębić się w treść książek, zadań. Jak to będzie? Trudno powiedzieć. Na pewno większe obawy mam przed matematyką, ale trzeba być dobrej myśli – podkreślił Kamil Szwajca z klasy III e lingwistyczno-medialnej w I LO im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej. - Pandemia zrobiła swoje. Nie byliśmy ze wszystkim na bieżąco. Jednak w szkole mamy pod koniec intensywne powtórki i wszystko się pamięta. A tak wiedza jest ulotna i trochę się rzeczy zapomina. Pomagaliśmy sobie wzajemnie, jak mogliśmy. Pomagali nam też nauczyciele, w każdej chwili można się było z nimi skonsultować, ale to nie jest to samo, co w szkole. Matematyka nie jest taka trudna, to język polski jest większą niewiadomą. Nigdy nie wiadomo, na co się trafi. Ja na pewno nie chciałabym trafić na “Ferdydurke”- przyznała Paulina Kowalska z klasy III d w I LO w Dąbrowie Górniczej.

Uczniowie dąbrowskiej szkoły podkreślali, że trzeba było szukać motywacji do nauki, zwłaszcza, że termin egzmainu dojrzałości oddalał się z tygodnia na tydzień i nie było wiadomo, kiedy tak naprawdę będą mogli zasiąść w ławkach, by zmierzyć się z tym wyzwaniem. - Jeśli nie ma się na sobą jakiegoś “kata” to czasami trudno się za coś zabrać. Z pewnością wolałbym, żeby matura była wcześniej, bo nie ukrywam niezbyt chciało mi się uczyć przez ten ostatni czas. No, ale trzeba było się jakoś zebrać w sobie. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze - podkreślił Miłosz Sadowski z klasy III a w I LO im. W. Łukasińskiego. Jak przyznała Joanna Kita z klasy III d w I LO im. W. Łukasińskiego uczniowie mieli cały czas z tyłu głowy, że jest jeszcze dużo czasu, bo matura jest przełożona.

- A tu ten czas się szybko skracał. Był miesiąc, dwa tygodnie, a tu nagle tylko kilka dni do matury. Na szczęście i w przypadku matematyki, i języka polskiego mieliśmy kontakt głosowy z nauczycielami, łączyliśmy się. Mogliśmy powtórzyć sobie cały materiał z matematyki oraz lektury – mówiła Joanna Kita. W przypadku Jakuba Moskala z klasy III D o profilu biologiczno-chemicznym w I LO im. W. Łukasińskiego do nauki najbardziej dopingował go dziadek. - Mówił, że nie ma co narzekać. Trzeba się uczyć, zdać maturę, a studia potem też są potrzebne, bo bez nich trudno o dobrą pracę – podkreślił dąbrowski maturzysta. - Liczyłem na to, że matura odbędzie się jednak w planowanym terminie. I trochę złym podejściem było to, że uczyłem się dużo na początku, przed majowym, pierwotnym terminem. To skutkowało tym, że na koniec nie było już materiałów do przerabiania, a i samych chęci też coraz bardziej brakowało. Trudno w kółko robić to samo, przecież nie pracujemy jeszcze w korporacji. Trochę bałem się też tego, że wszystko może się zakończyć konkursem świadectw, bo przecież szkoła szkole nie jest równa, ale jakoś to musi być – dodał.

Jak podkreślił Filip Handerek, także z klasy III d o profilu biologiczno-chemicznym w I LO im. W Łukasińskiego na początku pojawił się duży strach i niepewność. - Po chwili przemyśleń trzeba było wziąć się do pracy. Nie da się jednak ukryć, że w całym tym zamieszaniu tak naprawdę takie intensywne przygotowania trwały około dwóch tygodni, kiedy pojawił się oficjalny termin egzaminów. A teraz zależy nam na tym, żeby to zdać. Potem odpoczynek, a w wakacje trzeba natomiast rozejrzeć się za pracą sezonową. No i oczywiście wybrać jakieś studia – przyznał dąbrowski maturzysta. Życzymy wszystkim tegorocznym maturzystom powodzenia! Dziś matura z języka polskiego, czytaj więcej:

