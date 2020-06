Matura 2020 w V LO z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dąbrowie Górniczej. Byliśmy tam we wtorek

We wtorek 9 czerwca br. maturzyści zdają egzamin z matematyki. W tym dniu wybraliśmy się do V LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej, by zobaczyć, jak abiturienci oceniają wczorajszy egzamin z polskiego, a także jak czują się przed starciem z królową nauk.

W tej szkole najwięcej uczniów przystąpi do egzaminu dojrzałości właśnie we wtorek 9 maja, kiedy pojawiły się matematyczne zadania. Będzie ich wtedy 111. Dzień wcześniej z językiem polskim zmagało się 105 maturzystów, a w środę 10 czerwca z egzaminami językowymi zmierzy się 105 maturzystów. W sumie to uczniowie czterech klas plus dodatkowo ci uczniowie, którzy chcą poprawić swoje osiągnięcia maturalne sprzed roku. Przez te wszystkie dni uczniowie wchodzą do szkoły trzema różnymi wejściami. Bezpośrednio do sal, w których zdają będą egzaminy, by nie stykać się ze sobą. - Egzaminy maturalne odbywają na świetlicy, na sali gimnastycznej oraz w klasach. Wyjątkowo we wtorek, kiedy mamy 111 maturzystów, także na korytarzu, na pierwszym piętrze. Każdy z uczniów będzie oddawał telefony i wszystkie podręczne rzeczy. Będą trafiać do specjalnych torebek. Każdy musi mieć też ze sobą własny długopis, choć jeśli ktoś zapomni, to też oczywiście mamy takie przygotowane – tłumaczyła jeszcze przed egzaminami Anna Ornat, dyrektor V LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej.

Każda z ławek, przygotowana dla maturzystów, została tak ustawiona, by dzieliło ją od kolejnej co najmniej 1,5 metra odległości. Maturzyści wchodzą do szkoły w maseczkach, ale podczas samej matury mogli je zdjąć. Czy te wszystkie, dodatkowe obostrzenia stresują zatem dąbrowskich maturzystów? - Raczej nie, wszystko przebiegało sprawnie. Można było do tego podejść na spokojnie. Wszyscy wiedzieliśmy, jakie jest ryzyko i te normy sanitarne musimy wszyscy zachować. Po to, by być zdrowymi i jakoś z tego wybrnąć – podkreślił Filip Dejneka z klasy III B w V LO z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dąbrowie Górniczej.

Na pewno samo przygotowania do matury były trudniejsze. Wszystko wyglądałoby inaczej, gdybyśmy przygotowywali się wspólnie z nauczycielami na bieżąco, gdyby ta przerwa nie była taka duża. Trzeba było zebrać się w sobie. Przysiąść w domu po kilka godzin, także żeby opanować to, co najważniejsze - dodał.

Maturzysta po wakacjach będzie starał się rozpocząć studia na kierunku ekonomia lub biznes międzynarodowy, szczególnie w języku angielskim. A jak poszło maturzystom na maturze z języka polskiego? - Tematy z polskiego można uznać za takie, z którymi można sobie było poradzić. Większy stres był jednak wczoraj, bo mimo wszystko nigdy nie wiadomo, na co się trafi. Powtarzałem sobie materiały maturalne z poprzednich lat, starałem się opanować najważniejsze zagadnienia – przyznał Jakub Rędzikowski w klasy III B V LO Z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dąbrowie Górniczej, który zamierza teraz studiować filologię angielską. Maksymilian Zapisek z klasy III a ma nadzieję, że egzamin z polskiego poszedł mu dobrze. Jak przyznaje tematy nie były trudne, choć „Wesele” jego zdaniem czyta się ciężko. - Dzisiaj jest trochę stresu. Do tego dochodzi długa przerwa w nauce w szkole, ale jakoś musimy sobie z tym poradzić. Po maturze planuje wakacyjną pracę, a potem studia. Może to będzie kultura mediów, może filmówka – mówił tegoroczny maturzysta.

Anna Kaczmarczyk, także z klasy IIIa w V LO czuję się dobrze przygotowana do egzaminów. - Przez tę całą izolację i pandemię trochę to wszystko wygląda inaczej, ale myślę, że będzie ok. Jedyne co dało się odczuć podczas wczorajszego egzaminu, to fakt, że za każdym razem, kiedy np. chciałam skorzystać ze słownika lub wyjść do toalety trzeba było zakładać maseczkę. Ogólnie było jednak całkiem dobrze. Mnie tematy z polskiego przypasowały bardzo, nawet tuż przed egzaminem z koleżanką powtarzałyśmy sobie właśnie „Wesele”. Matematyka nie stresuje mnie. Wiem, że zdam, tylko zależy na jaki procent – przyznała Anna Kaczmarczyk. W wakacje maturzystka zamierza wyjechać za granicę do pracy, by podszkolić język obcy. A potem w planach są studia. Kryminologia lub kryminalistyka.

