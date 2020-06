Miał być w zakładzie karnym. Ukrywał się w Dąbrowie Górniczej w przyczepie kempingowej

41-letni mieszkaniec Dąbrowy Górniczej wybrał sobie właśnie okolice dąbrowskich jezior Pogoria na swoją kryjówkę. Przed policjantami ukrywał się w przyczepie kempingowej, która znajdowała się w odludnym terenie, do którego dość trudno było dotrzeć. Nie dziwi jednak taka postawa dąbrowianina, bowiem to znacznie lepsze lokum niż więzienna prycza. A to właśnie tam powinien się dziś znajdować, bowiem był poszukiwany dwoma listami gończymi.

Dąbrowscy policjanci dotarli jednak do kryjówki dąbrowianina w minioną niedzielę 14 czerwca. Tam go zatrzymali, a dodatkowo znaleźli amfetaminę, którą można podzielić na 80 porcji. Za popełnione w przeszłości przestępstwa dąbrowianin prosto z biwaku trafił do więziennej celi.

Teraz za popełnione w przeszłości przestępstwa dąbrowianin trafił do więzienia na 4 lata i 6 miesięcy. Mężczyzna odpowie też za posiadanie amfetaminy.