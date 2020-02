Miasto zamyka ul. Strzemieszycką w Dąbrowie Górniczej dla ciężarówek. Prosili o to mieszkańcy

Ul. Strzemieszycka często używana jest jako wygodna droga tranzytowa, przez którą prowadzi transport do licznych zakładów produkcyjnych, jakie zlokalizowane są w pobliżu. A tych nie brakuje. Wzmożony ruch ciężarówek, generujący duży hałas i emisję spalin, jest więc sporym utrapieniem dla okolicznych mieszkańców.

– Mieszkańcy Strzemieszyc często zwracali uwagę na ten problem. Dla ich komfortu i większego spokoju, zdecydowaliśmy się wprowadzić zmiany i ograniczyć ruch ciężarowy. Liczę, że policja będzie konsekwentnie egzekwować ten przepis – podkreśla Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.

Zakaz ruchu dla pojazdów o masie powyżej 7 ton będzie obowiązywał od skrzyżowania z DW 790 do ul. Zakawie, czyli od posesji 41 do 330 przy ul. Strzemieszyckiej. Nie będzie dotyczył autobusów miejskich, służb komunalnych oraz pojazdów dojeżdżających do nieruchomości na tym odcinku, na których prowadzona jest działalność gospodarcza. Odstępstwem będzie także dojazd od ul. Strzemieszyckiej do firm przy ul. Rudnej, Rodzinnej i Ciołkowizna.