Mieszkańcy pełni obaw. Sieć 5G i stacje bazowe telefonii w Dąbrowie Górniczej?

Jak informują dąbrowscy urzędnicy urządzenia telefonii komórkowej, które instalowane są na terenie Dąbrowy Górniczej, powstają w oparciu o przepisy i normy obowiązujące w całym kraju. Miasta nie mogą w tym względzie ustalać swoich zasad i muszą stosować się do polskiego prawa. Na razie budowa masztów pozwalających na korzystanie z 5G nie jest planowana w Dąbrowie Górniczej, co nie oznacza, że nie przybywa tu stacji bazowych telefonii komórkowej oraz szybkiego internetu.

Budowa masztów radiowych nierzadko spotyka się z obawami mieszkańców, którzy mają wątpliwości co do bezpieczeństwa np. związanego z emisją pól elektromagnetycznych przez umieszczane na nich urządzenia. Jak podkreślają dąbrowscy urzędnicy warto jednak pamiętać, że miasta nie mają dużego pola manewru w tym temacie.

- Jeżeli planowana inwestycja spełnia aktualnie obowiązujące normy i wymagania, urząd nie może odmówić pozwolenia na jej realizację. W tej sytuacji wszelkie uwagi, pytania i zastrzeżenia co do przedsięwzięć telekomunikacyjnych należałoby kierować do parlamentarzystów i ministerstw – podkreśla Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.

Gdy stacja bazowa już funkcjonuje, kontrola dotycząca emitowanych przez nią pól elektromagnetycznych (PEM) leży po stronie Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Ochrony Środowiska. To do nich mieszkańcy powinni przekazywać swoje uwagi, jeżeli mają obawy co do przestrzegania przez operatorów komórkowych obowiązujących norm.

Jak informują pracownicy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej niestety, jak wykazała Najwyższa Izba Kontroli, służby te nie są przygotowane do kontroli PEM – zarówno organizacyjnie, jak i technicznie. Ich kompetencje nakładają się na siebie, a przepisy w tym względzie są niejasne i nie mówią wprost, jaką rolę mają odgrywać w systemie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym.