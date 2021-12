Mikołajki w Dąbrowie Górniczej. Choinka i inne ozdoby rozbłysnęły na placu Wolności tysiącem światełek. Jest pięknie, sami zobaczcie!

W tym roku na placu Wolności dekoracje świąteczne są wyjątkowo imponujące. Strzelista na kilkanaście metrów choinka, widoczna jest już z daleka. W poniedziałek, 6 grudnia, rozbłysła światłem ponad 70 tysięcy ozdobnych lampek. Oprócz niej w centralnym miejscu umieszczono również prezenty, dzwoneczek, kalendarz adwentowy i magiczne przejście.

Zapraszamy Was do naszej galerii, gdzie dzięki uprzejmości fanpage Miasto Dąbrowa Górnicza, udostępniliśmy dla Was zdjęcia autorstwa Marka Wesołowskiego.