Mikołajki w Strzemieszycach i Ząbkowicach. Czeka wiele atrakcji i niespodzianek

Spotkanie z Mikołajem to już cykliczna impreza, której organizatorem jest stowarzyszenie Dąbrowie Inicjatywy Społeczne. W tym roku w trzech lokalizacjach odbędzie się spotkanie z Mikołajem: Strzemieszycach Wielkich, Ząbkowicach, Strzemieszycach Małych. Dla uczestników przygotowanych zostało kilkaset porcji ciasta, pączków, paczek ze słodyczami.

- Jestem niezmiernie wdzięczna wszystkim naszym partnerom za przyłączenie się do tej akcji. Bardzo duże zaangażowanie jest po stronie ArcelorMittal Poland S.A i firmy Algas - za co dziękujemy i jesteśmy wdzięczni. Koło Gospodyń Wiejskich ze Strzemieszyc Małych i ksiądz proboszcz są wsparciem dla naszej inicjatywy. Jak zawsze możemy liczyć na oprawę muzyczną przez Comityva 2.0 Mieszkańcy Strzemieszyc Wielkich Ewa i Piotr Macholc oraz Dariusz Kmiotek i Alicja Cieplak są społecznikami, bez których akcja o takim zasięgu nie byłaby możliwa do przeprowadzenia - podkreśla Tatiana Duraj-Fert, szefowa stowarzyszenia Dąbrowie Inicjatywy Społeczne.

Mikołaj w tym roku paczki dostarczy w sposób nietypowy, bo quadem - dzięki uprzejmości grupy ATV. W czasie imprezy odbędzie się także wspólna biesiada przy ognisku.