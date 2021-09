Minusy życia w Dąbrowie Górniczej? Zobacz, na co wskazują mieszkańcy. Zgodzisz się? PAS

Jakie są minusy życia w Dąbrowie Górniczej? Spytaliśmy o to samych mieszkańców. Zobaczcie, co wskazali. Zobacz kolejne plansze. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE >>> UM DG Zobacz galerię (21 zdjęć)

Dąbrowa Górnicza - to miasto przyjazne mieszkańcom, otwarte na ich pomysły, w którym raczej żyje się dobrze. Jest jednak zawsze wiele kwestii i spraw do poprawy - zresztą jak w każdym miescie. Zapytaliśmy więc na profilu facebookowym naszego miasta, jakie są dziś minusy mieszkania w tym mieście. Sprawdź, co odpowiedzieli.