MKS Dąbrowa Górnicza wygraną zakończył sezon. Zwycięstwo z Astorią Bydgoszcz. Kibice w ekstazie, wynik zaskakuje

MKS-u Dąbrowa Górnicza wygraną zakończył sezon - zobacz ZDJĘCIA!

Zobacz ZDJĘCIA KIBICÓW oraz z meczu MKS Dąbrowa Górnicza - Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz, 3.05.2023 r.

MKS Dąbrowa Górnicza - Astoria Bydgoszcz

Ekipa MKS-u Dąbrowa Górnicza chciała zwycięstwem pożegnać się ze swoimi kibicami. W ramach podsumowania sezonu i podziękowania fanom przed meczem zaprezentowano zdobyty przez dąbrowian w Wiedniu puchar Alpe Adria Cup. Ligowe spotkanie zapowiadało się na trudną przeprawę, bo do Hali Centrum przyjechał zdeterminowany przeciwnik „z nożem na gardle”.

MKS Dąbrowa Górnicza - Astoria Bydgoszcz

Goście walczyli do upadłego i na 2 minuty przed końcem MKS przegrywał 82:87, a następnie 84:89. Dąbrowianie zdołali jednak wyrwać zwycięstwo. Gerry Blakes trafił za trzy punkty i było 87:89. Maciej Kucharek doprowadził do remisu 89:89. Pachniało dogrywką. Mike Smith nie trafił "trójki" dla Astorii, ale w ostatniej akcji zrobił to Blakes ustalając wynik meczu na 92:89. Zawodnik MKS-u Trevon Bluiett ustanowił swój rekord punktowy w sezonie zdobywając 31 punktów.