Moc HIT-ów i porywający repertuar kin Helios. To warto zobaczyć TERAZ w kinie!

Jedna z największych serii w historii kina - „Jurassic World” - powraca! Tym razem do Chrisa Pratta i Bryce'a Dallas Howard dołączają zdobywczyni Oscara® Laura Dern, Jeff Goldblum i Sam Neill. „Jurassic World Dominion” to zapierające dech w piersiach widowisko rozgrywające się 4 lata po zniszczeniu wyspy Isla Nublar. Dinozaury żyją i polują teraz razem z ludźmi na całym świecie. Ta krucha równowaga zmieni przyszłość i raz na zawsze okaże się, czy ludzie mają pozostać największymi drapieżnikami na planecie, którą teraz dzielą z najbardziej przerażającymi stworzeniami w historii.

Tom Cruise i „Top Gun: Maverick” są w ostatnim czasie na ustach wszystkich za sprawą rekordów jakie biją! Wyniki oglądalności szybują ponad chmury niczym F-18, a popularność produkcji wciąż wzrasta. Twórcom filmu udało się osiągnąć to, co niemal nieosiągalne – oddać klimat pierwowzoru, a jednocześnie przyciągnąć do kin całe pokolenia widzów: od młodych po weteranów. Druga część to emocje sięgające zenitu - Maverick wraca do szkoły Top Gun, gdzie jako jedyny pilot na świecie może przygotować najlepszych młodych pilotów do szaleńczej misji. Musi stawić czoła demonom przeszłości i podjąć decyzje jakich dotąd nie musiał. Wrażenia są nieziemskie, a dźwięk Dolby Atmos dosłownie wgniata w fotel kinowy.