Muzyczny weekend w Fabryce Pełnej Życia. Warto to zobaczyć!

W piątek zobaczymy Blinders z jego Special Set dla Fabryki Pełnej Życia. Blinders to niezwykle popularny wykonawca muzyki elektronicznej, mający na swoim koncie wiele zagranicznych występów w Europie, USA, Azji oraz Afryce. Jego oficjalny remix znanego utworu „So Far Away” autorstwa David Guetty i Martina Garrixa przekroczył liczbę 2 milionów odsłuchań na platformie Spotify, a remix utworu Bridge ma blisko 9 milionów fanów na tej samej platformie.

- To będą dwa różne koncerty dla różnych słuchaczy, ale co najważniejsze po raz pierwszy nagrane w Fabryce Pełnej Życia na terenie byłej Dąbrowskiej Fabryki Obrabiarek Defum w Dąbrowie Górniczej. Ta wyjątkowa przestrzeń pozwoliła stworzyć niesamowitą atmosferę, ale żeby się o tym przekonać trzeba posłuchać naszych koncertów podczas Muzycznego weekendu w Fabryce Pełnej Życia online, które zaprezentujemy na Facebooku – mówi prezes zarządu spółki Fabryka Pełna Życia Wojciech Czyżewski

- Podczas koncertu będzie można usłyszeć utwory Fryderyka Chopina i Franciszka Schuberta, między innym Mazurki i Poloneza, a także utwór z pogranicza klasyki i jazzu czyli Etiudę na temat Oberka Piotra Orzechowskiego - mówi Tymoteusz Bies, który jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach i laureatem wielu prestiżowych konkursów pianistycznych i kameralnych. W 2015 roku zakwalifikował się do Polskiej Ekipy uczestników XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina w Warszawie. – Po raz pierwszy występowałem w takiej scenerii pofabrycznych hal, to niesamowite uczucie, warte przeżycia – podkreśla Bies.

- W ostatni weekend maja planowaliśmy zorganizowanie szeregu wydarzeń muzycznych i aktywności dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej i nie tylko. Z uwagi na pandemię koronawirusa nie mogliśmy jednak zrealizować naszych planów. W zamian postanowiliśmy przygotować Muzyczny weekend w Fabryce Pełnej Życia i przenieś go do Internetu. Już teraz zaproście swoich znajomych, to będą niezapomniane chwile i jedyna możliwość, żebyśmy mogli spędzić je razem – dodaje prezes Czyżewski.