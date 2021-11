Na remontowanej ul. Legionów Polskich w Dąbrowie Górniczej układają już asfalt. Droga w kierunku Będzina wygląda coraz lepiej

Generalny remont dziurawego i połatanego fragmentu ul. Legionów Polskich, codziennie pokonywanego przez tysiące samochodów, rozpoczął się ponad miesiąc temu, dokładnie 11 października. Po pierwszych pracach przygotowawczych ekipa Drogopolu wzięła się ostro do pracy. W efekcie dziś układana jest pierwsza warstwa asfaltu. W sporej części remontowanego odcinka widać także ułożony nowy chodnik. Na odcinku od ronda do ul. Mireckiego usytuowany zostanie po lewej stronie, natomiast od ul. Mireckiego do granicy z Będzinem pozostanie po prawej stronie.

Wytyczona jest również ścieżka rowerowa, która pobiegnie do granicy z Będzinem. Stało się to możliwe, ponieważ nawierzchnia ulicy Legionów Polskich została zwężona.

Prace trwają przy normalnym ruchu pojazdów, choć przejazd jest oczywiście utrudniony. Dlatego najlepiej korzystać z objazdów, np. ul. Sobieskiego lub jadąc od Będzina ul. Krakowskiej i Ludowej aż do Jaworowej.