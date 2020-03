Nad Pogorią III w Dąbrowie Górniczej pusto. Mieszkańcy Zagłębia zostali w domach. Zobaczcie zdjęcia

- Nie zbliżamy się do nikogo. To tylko nasz chwilowy przystanek koło mola. Zaraz jedziemy dalej, pojeździć nad Pogorię IV. No trudno było dziś usiedzieć w domu, ale zachowujemy wszystkie środki ostrożności – przyznała pani Katarzyna, która wybrała się na przejażdżkę wspólnie z koleżanką.

Wprowadzone przez rząd RP obostrzenia, związane z koniecznością przebywania w domu, pozostawiły furtkę w postaci spaceru lub aktywności fizycznych, jako rzeczy niezbędnych do normalnego funkcjonowania. Z takiej właśnie możliwości korzysta jednak w sobotę niezbyt wielu mieszkańców Dąbrowy Górniczej, ale także innych okolicznych miast i miejscowości. Widać nad jeziorem pojedynczych rowerzystów, ktoś przejechał na rolkach. Dwie rodziny pojawiły się z małymi dziećmi.

W mieście nastąpił taki podział, że to strażnicy miejscy patrolują rejon Pogorii III oraz Parku Zielona, a policjanci kontrolują ulice i inne rejony miasta.

- Staramy się działać prewencyjnie, tłumaczyć, że w interesie wszystkich nas jest zachowanie odpowiednich środków ostrożności – mówi Radosław Romanek, komendant Straży Miejskiej w Dąbrowie Górniczej. - Dotychczas nie odnotowaliśmy jakichś drastycznych sytuacji, w których trafiliśmy na liczne zgromadzenia, jakieś imprezy. Z tego, co wiem nad Pogorią jeden z barów uruchomił grilla, a to już stwarza potencjalne ryzyko gromadzenia się większej liczby klientów. Będziemy rozmawiali z właścicielem tego interesu, przekonując do tego, że sprzedaż grillowanych wyrobów nie jest jednak zaspokajaniem niezbędnych potrzeb ludzkich – dodaje.

By nie kusić mieszkańców do gromadzenia się w Dąbrowie Górniczej zamknięte zostały wszystkie mola. Nie tylko to nad Pogorią III, ale także nowe molo, jakie stosunkowo nie tak dawno powstało nad Pogorią II.