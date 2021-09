Najmłodsi i licealiści z klasy mundurowej pomagali policjantom w Dąbrowie Górniczej

Roadpol Safety Days to przedsięwzięcie policji ruchu drogowego państw będących członkami ROADPOL oraz innych podmiotów z obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ukierunkowane jest na dążenie do założeń zgodnych z wizją zero, a więc zero ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych

Dlatego policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej przeprowadzili wiele prelekcji edukacyjnych. Na początku policjanci udali się do Szkoły Podstawowej nr 18, gdzie rozmawiali z dziećmi klas drugich na temat bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, zagadnieniach dotyczących obowiązujących zasad poruszania się po drodze, w tym przechodzenia przez przejście dla pieszych oraz wskazywali najbardziej niebezpieczne miejsca w rejonie szkoły. Przypominali także o potrzebie noszenia elementów odblaskowych. Dzieci w zamian za odwiedziny dąbrowskich policjantów nagrodziły ich rysunkami, które same przygotowały.

Mundurowi spotkali się następnie z uczniami klas policyjnych III Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Andersa. Miało to miejsce przy ul. Piłsudskiego, gdzie kierowcy często przekraczają prędkość. Mundurowi kontrolowali prędkość, a zatrzymani kierujący otrzymywali od uczniów ulotki z hasłem: „Powrót bez promila” oraz „Nie prowadzę po alkoholu”.