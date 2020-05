Najmłodsi z Przedszkola nr 9 w Dąbrowie Górniczej pamiętają o Dniu Mamy!

- Święto mamy w tym roku obchodzimy w inny sposób niż zazwyczaj, choć celebrujemy go jak zawsze – podkreślają organizatorki konkursu z Przedszkola nr 9. - Dzień Matki to najpiękniejsze,wyjątkowe i najbardziej osobiste święto w roku. Obchodzone zawsze 26 maja, w okresie rozkwitania pierwszych kwiatów, zapewne dlatego, by je można było ofiarować tej najważniejszej osobie w życiu każdego człowieka – matce. W podzięce za to, że dała nam skarb największy – życie i miłość. Słowo mama jest jednym z pierwszych słów, które wypowiada małe dziecko – dodają.

Miłość Mamy

nie waży się na gramy!

Mama - dotknięciem dłoni

największy smutek przegoni!

Miłość Mamy

nie waży się na kilogramy!

Gdy Mamusia usiądzie przy tobie,

Lżej - nawet w ciężkiej chorobie!

Chociaż się waży na tony

hipopotamy i dzwony,

to takiej wagi nie mamy,

żeby zważyła miłość Mamy.

Wszystko, co Mama nam daje,

co będzie,

co jest,

co już było,

i Mama, i my obok mamy

- to miłość.

Rodzice wspólnie z dziećmi wykonali mnóstwo prac plastycznych, którymi pochwalili się w galerii na stronie internetowej przedszkola. - Zaangażowanie naszych dzieci i rodziców przerosło nasze oczekiwania, za co serdecznie dziękujemy. Jesteśmy pełne podziwu wobec kreatywności wszystkich uczestników konkursu. Organizatorki składają najserdeczniejsze życzenia wszystkim mamom z okazji tego wyjątkowego święta – dodają przedstawicielki Przedszkola nr 9.