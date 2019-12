Nastoletnia Maja potrzebuje pomocy po tragicznym wypadku. W niedzielę odbył się turniej charytatywny"Budzimy Maję" ZDJĘCIA

Herosi każdego dnia. Razem zbudowaliśmy kuchnię dla potrzebujących dzieci! [ZDJĘCIA]

Cudownie jest pomagać. A gdy łączymy siły z wielu stron, efekty są jeszcze piękniejsze! Zobacz, co robimy w ramach akcji charytatywnej "Herosi każdego dnia" i co to znaczy, że szpital od kuchni musi świetnie wyglądać?