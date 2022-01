Nemo w Dąbrowie Górnicze zaprasza na zimowe półkolonie. Jakie atrakcje czekają na dzieci?

Dąbrowskie Nemo zaprasza dzieci w wieku od 6 do 13 lat na zimowe półkolonie pełne wodnych - i nie tylko - atrakcji.

W programie wodnych półkolonii znalazły się trzy posiłki, zabawy w strefie basenowej, nauka pływania, kurs udzielania pierwszej pomocy, seans w grocie solnej, warsztaty plastyczne, gra w kręgle, dyskoteka w klubie Aquarium oraz wiele innych animacji. To wszystko, jak zapewniają organizatorzy zimowego wypoczynku w Nemo urozmaici wolny czas w trakcie ferii.

- Udowodnimy, że nie trzeba spędzać wielu godzin przed komputerem, aby dobrze się bawić - zapewniają w Nemo.

Proponuje dwa turnusy: od 14 do 18 lutego oraz od 21 do 25 lutego. Zajęcia podczas obu turnusów odbywać się będą w godzinach 6.30 - 16.30. Koszt to 799 zł. Więcej informacji oraz dokumenty zgłoszeniowe potrzebne, aby wziąć udział w zimowych półkoloniach, znajdziecie na stronie internetowej www.nemo-swiatrozrywki.pl i pod numerem telefonu +48 32 639 05 79 oraz +48 660 426 724.