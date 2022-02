Nemo w Dąbrowie Górniczej zaprasza starszych i młodszych w czasie ferii. Oto, co na nas czeka

Na dzieci i młodzież z Dąbrowy Górniczej jak co roku czekają bezpłatne dwugodzinne wejścia do strefy basenowej od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 20.45. W ramach uatrakcyjnienia pobytu w strefie basenowej przygotowanych zostało także mnóstwo atrakcji. To między innymi mermaiding, czyli pływanie w syrenich ogonach, pokazy ratownictwa wodnego, pokazowe lekcje nauki pływania, pokazy siatkarzy i kadetów piłki nożnej, a także inne animacje, gry i zabawy w wodzie.

Wśród wielu aktualnych promocji na basenie na uwagę zasługuje Bilet Paczka. Jest to oferta skierowana dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia. Wystarczy odwiedzić Nemo w grupie min. 5 osobowej, a otrzymacie 200 minut w wodzie = 20 zł za osobę. Dla szkolnych grup zorganizowanych Nemo ma promocje na zakup biletu za 10 zł/1h, 15 zł/2 h. Promocja obowiązuje od poniedziałku do piątku. Aby mieć energię na ciągłą zabawę Nemo zaprasza do Bistro Nemo na frykasy w promocyjnej cenie oraz na smaczne zestawy obiadowe.