Nie będzie bonu 1000 plus? Rząd ma coraz więcej wątpliwości

– Branża turystyczna przedstawia różne warianty jeśli chodzi o pomoc finansową. My bez wątpienia te środki do branży turystycznej skierujemy natomiast w środowisku związanym z turystyką, spotkaliśmy się również z krytycznymi głosami co do tej koncepcji. Ta pomoc mogłaby trafiać do podmiotów, które ucierpiały mniej lub bardziej. Na naszym biurku są teraz propozycje, które miałyby być bardziej celowanymi propozycjami dla firm segmentu branży turystycznej, które najbardziej ucierpiały – tłumaczył Müller.