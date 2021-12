Niebezpieczny przestępca zatrzymany w Dąbrowie Górniczej. Poszedł ukraść alkohol ze sklepu

Dąbrowscy kryminalni zgłoszenie o zdarzeniu otrzymali we wtorek 14 grudnia. Pracownica sieciowego dyskontu spożywczego przekazała, że do sklepu przyszedł mężczyzna. Początkowo nie wzbudzał żadnych podejrzeń. Po chwili jednak okazało się, że z półek sklepowych zabrał alkohol i schował go pod kurtkę. Zauważyła to. Chciała uniemożliwić mężczyźnie wyjście z towarem. Sprawca zagroził jednak ekspedientce pozbawieniem życia, dzięki czemu udało mu się uciec ze skradzionym towarem.

Kryminalni, po przejrzeniu monitoringu, nie mieli wątpliwości, kto jest odpowiedzialny za kradzież. 32-letni dąbrowianin, którego rozpoznali, był już zatrzymywany przez nich wielokrotnie. Ostatni raz za kradzież rozbójniczą telefonu 27 listopada br. Wszystkie patrole policji zostały postawione na nogi, by szybko ująć przestępcę.

- Tuż przed godziną 20 dyżurny naszej jednostki otrzymał informację o dwóch mężczyznach, którzy ukradli alkohol w markecie w centrum miasta. Policjanci dąbrowskiej patrolówki udali się we wskazane miejsce. Na miejscu okazało się, że jednym z ujętych jest mężczyzna poszukiwany od rana. Jakby tego było mało, jego 37-letni kolega od złodziejskiego procederu jest również poszukiwany przez naszych policjantów zajmujących się przestępstwami przeciwko mieniu w związku z kradzieżami alkoholu - przekazali dąbrowscy policjanci.