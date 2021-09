Niezwykła wystawa w Akademii WSB. Różne oblicza walki z COVID-19 OPRAC.: PAS

Zdjęcia z pierwszej linii walki z pandemią koronawirusa oraz sprzęt medyczny, kombinezony i szczepionki – to tylko część z ekspozycji, jaka trafiła do Zagłębia z Senatu RP. Wszystko po to, by pokazać wszystkim, jak wygląda codzienność medyków niosących pomoc chorym na COVID-19.