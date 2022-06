Noc Kupały 2022 w Dąbrowie Górniczej - Wianki na skwerze przy CSiR w Parku Zielona. Zobaczcie zdjęcia autorstwa Dariusza Nowaka

„ Sobótka – najkrótsza noc w roku. To czas magii i czarów. Spotykamy też określenie noc kupały, kupalnocka. Tak nazywano i tak nazywa się tę noc na Rusi. Noc świętojańska noc wyjątkowa pełna śmiechów, zabaw, wróżb. Dzisiaj trudno jednoznacznie określić, czy słowo Kupała było imieniem bogini płodności, zaśpiewam, zawołaniem, czy oznaczało kąpiel w rzekach i stawach której do sobótki nie wolno było zaczynać. Wierzono, że kiedy „Wlał do wód Święty Jan święconej wody dzban” wszelkie demony ją opuszczają i już można się bezpiecznie kąpać. Wywodzą się zwyczaje sobótkowe z dawnych przedchrześcijańskich obrzędów ku czci wody i ognia, które początkowo obchodzone były oddzielnie. Powszechną była wiara, że osobom, które biorą udział w sobótkowych zabawach i zaklęciach nic złego stać się nie może, aż do następnego Świętego Jana." - cytat za Tadeuszem Mędzelowskim z „Poszukajmy szczęśliwego kwiatu paproci"