Noc Siatkojańska 2023 w Centrum Sportów Letnich i Wodnych CSiR w Parku Zielona. Co nas czeka w tym roku?

Turniej siatkówki plażowej, spora dawka ruchu i tańca oraz relaks na świeżym powietrzu. To wszystko czeka w Dąbrowie Górniczej na dobry początek weekendu. Noc Siatkojańską 17 czerwca w Centrum Sportów Letnich i Wodnych CSiR w Parku Zielona zapowiada się tradycyjnie atrakcyjnie.

Rywalizacja sportowa połączona z weekendową atmosferą, muzyką, smakołykami i dużą dawką pozytywnej energii czekają na wszystkich, którzy wybiorą się w to miejsce. Nagrody finansowe i rzeczowe w turnieju to aż 8000 zł. Tak więc jest o co powalczyć.

Jeśli chcielibyście wziąć udział w turnieju siatkówki plażowej, możecie zapisać się: TUTAJ lub 17 czerwca od godz. 17:00 do 18:00 w biurze zawodów na terenie CSLiW w Parku Zielona (ul. Letnia 9).

A dla tych, którzy lubią złapać oddech od miejskiego hałasu i zgiełku, odpocząć na leżaku i przekąsić coś smacznego organizatorzy wydarzenia przygotowali klimatyczną strefę relaksu, gdzie nacieszcie się zapachem lasu i zasmakujecie przeróżnych pyszności.

O godzinie 18.00 Noc Siatkojańska 2023 rozpocznie się w tanecznym rytmie maratonu zumby z La Culturą. Wstęp jest wolny.