Nowa ekspresówka w woj. śląskim. Tak zmienia się DK1 w Dąbrowie Górniczej. 200 ludzi na placu budowy. Będą kolejne zmiany dla kierowców Piotr Sobierajski

Nowa ekspresówka w woj. śląskim. W Dąbrowie Górniczej trwa przebudowa prawie 7-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 1 do parametrów drogi ekspresowej. Inwestycja w dzielnicy Ząbkowice nabiera tempa, kierowcy muszą mieć się na baczności, bo pełno tam nowych rozwiązań drogowych, które mają pozwolić na w miarę płynną jazdę. Sprawdziliśmy, na jakim etapie są dziś prace i co ma zostać wykonane do końca 2021 roku.