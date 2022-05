Nowa linia autobusowa 612 rozwiąże kłopoty pasażerów w Dąbrowie Górniczej? Wiemy, kiedy najwcześniej może się pojawić

Jak podkreśla miasto, skrócenie trasy autobusów linii 603 i 606 z zielonych dzielnic miasta do przystanku Gołonóg Osiedle to tymczasowa niedogodność. Spowodowana koniecznością wygospodarowania autobusów do obsługi linii T-21, która zastąpi w związku z remontem torowiska komunikację tramwajową. Zarząd Transportu Metropolitalnego nie otrzymał bowiem żadnej oferty w trzech przetargach na obsługę tego połączenia.

– W tej sytuacji zaproponowaliśmy skrócenie trasy linii autobusowych nr 603 i 606 do przystanku Gołonóg Osiedle oraz zawieszenie kursowania linii nr 605. Dzięki temu możliwe było wygospodarowanie dwóch autobusów i skierowanie ich w dni robocze do obsługi linii T-21 – tłumaczył przed 4 maja Marcin Pająk z Wydziału Infrastruktury Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej.

Dodatkowo ZTM zaproponował zmiany w rozkładach linii nr 807 i 814, dzięki którym udało się wygospodarować kolejny autobus do obsługi komunikacji zastępczej T-21.