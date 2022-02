Nowa S1 w Dąbrowie Górniczej. Zobaczcie, jak będzie wyglądać na WIDEO

Wraz z zakończeniem przerwy zimowej Budimex wznowi roboty związane z budową konstrukcji drogi, co w konsekwencji doprowadzi do rozpoczęcia robót bitumicznych z mieszanek mineralno-asfaltowych.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we wrześniu 2020 r. podpisała umowę na zaprojektowanie i przebudowę DK1 na odcinku Podwarpie – Dąbrowa Górnicza. Wykonawcą inwestycji jest firma Budimex. Zobowiązała się do wykonania prac projektowych i robót wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w czasie nie dłuższym niż 30 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych. GDDKiA planuje, że droga będzie gotowa do listopada 2023 r. Wartość zadania wynosi ponad 282 mln 122 tys. zł.