Nowa strefa ekonomiczna w Dąbrowie Górniczej - Tucznawie inwestycją dziesięciolecia. Daje miejsca pracy, podatki i rozwój gospodarczy

Top Inwestycje Komunalne to konkurs ogólnopolski, organizowany przez PortalSamorzadowy.pl. Rokrocznie wyłania najważniejsze inwestycje komunalne, które służą rozwojowi gospodarczemu, mają duże znaczenie dla regionu i mieszkańców. Swoich faworytów wskazują czytelnicy portalu, a także jury, złożone z samorządowców, ekonomistów, menedżerów, ekspertów i urzędników. Z okazji 10 edycji konkursu, to grono wybrało czołowe przedsięwzięcia ostatniej dekady. Wśród nich znalazła się dąbrowska Tucznawa.

– To niezwykle ważny plebiscyt, który towarzyszy nam już od 10 lat, a przed nami kolejne jego edycje. Bardzo mnie cieszy, że co roku możemy nagradzać inwestycje, które zmieniają otaczającą nas przestrzeń, wnoszą do niej nową jakość i służą mieszkańcom lokalnych społeczności. Teraz mieliśmy możliwość dokonania inwestycyjnego podsumowania ostatniej dekady, co sprawiło nam wyjątkową przyjemność. Top Inwestycje 10-lecia, to projekty wzorcowe, godne naśladowania – mówił Rafał Kerger, redaktor naczelny PortalSamorzadowy.pl.