Nowe numery do Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej. Warto je zapamiętać!

W związku z wdrożeniem w całym kraju jednolitego planu numeracyjnego w oparciu o nowy prefiks resortowej sieci telekomunikacyjnej 47, doszło do kompleksowej zmiany sposobu wybierania oraz kierowania połączeń do stacjonarnych telefonów resortowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, w tym Policji.

Prefiks 47 należy traktować jako jednolity numer kierunkowy do sieci resortowej w skali całego kraju, wybierany zamiast dotychczasowego numeru kierunkowego w poszczególnych geograficznych strefach numeracyjnych – w przypadku województwa śląskiego: 32, 33 i 34. Zmianie uległy również same numery do poszczególnych komend przy połączeniach wykonywanych z sieci publicznych, zarówno stacjonarnych i komórkowych. Są one teraz identyczne, jak używane do tej pory jedynie w wewnętrznej sieci resortowej.

Dotąd, aby wykonać połączenie z sieci publicznej do jednostki policji, należało znać tzw. prefiks miejski, czyli ciąg cyfr, który poprzedzał numer wewnętrzny telefonu. Dla KWP w Katowicach prefiks miejski, to „32 200”. Aby wykonać połączenie do centrali KWP w Katowicach należało więc z sieci miejskiej wybrać numer 32 200 2222, zaś z wewnętrznej sieci resortowej 851 2222. Po wprowadzeniu prefiksu 47, numer miejski będzie różnił się od resortowego jedynie tymi dwoma początkowymi cyframi i będzie wyglądał tak: 47 851 2222.