Nowe tory w Dąbrowie w tunelu lub na estakadzie. Oto stanowisko Centralnego Portu Komunikacyjnego

Strategiczne Studium Lokalizacyjne zawiera założenia budowy nowych linii kolejowych CPK. Jak podkreśla Konrad Majszyk konsultacje ogłoszone zostały po to, żeby przeprowadzić inwestycje w zgodzie z mieszkańcami, w tym przypadku Dąbrowy Górniczej i okolic. - Konsultacje potrwają do 10 marca i gorąco zachęcam mieszkańców do składania uwag. Konsultacje ogłosiliśmy po to, żeby sprawdzić, czy nasze propozycje są akceptowalne, a tam, gdzie nie są, spróbować znaleźć inne rozwiązania. Ustalenia w sprawie ostatecznego przebiegu linii będą podejmowane na dalszych etapach procesu inwestycyjnego, po przeprowadzeniu m.in. zaplanowanych także na ten rok konsultacji społecznych na poziomie gmin oraz szczegółowych analiz technicznych i środowiskowych (w tym dotyczących obszarów chronionych) – przekonuje Konrad Majszyk.

- Co bardzo ważne, przedstawiona dotychczasowa koncepcja zakłada, że nasza linia przejdzie przez centrum Dąbrowy Górniczej w płytkim tunelu, co wyklucza kolizje z istniejącą zabudową. Przypominam, że jako inwestor mamy na etapie projektowym możliwość przeprowadzenia linii w poziomie „-1”, czyli w tunelu, albo „+1”, czyli na estakadzie – tłumaczy Konrad Majszyk, dyrektor komunikacji i PR w Centralnym Porcie Komunikacyjnym. - W przypadku Błędowa i Kuźniczki Nowej realizacja tego przedsięwzięcia nie wiązałaby się z „wyburzeniem dziesiątek domów” i nie skutkowałaby „poszatkowaniem dzielnicy”. W tylko jednym z wariantów istnieje kolizja z kilkoma budynkami, ale ostateczny przebieg nie jest jeszcze przesądzony – dodaje.

Przedstawione Strategiczne Studium Lokalizacyjne jego zdaniem nie przesądza o ostatecznym przebiegu linii kolejowych. Dokument ma charakter ogólnokrajowy i jego celem jest określenie korytarzy, wewnątrz których możliwe będzie w przyszłości zlokalizowanie linii.

- Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania uwag do SSL. Konsultacje z mieszkańcami potrwają do 10 marca br. Formularz do składania uwag, jak również komplet dokumentów, do których można je zgłaszać, znajdują się na stronie: konsultacje.cpk.pl. Wszystkie opinie, jedna po drugiej, zostaną dokładnie przeanalizowane. Naszym celem jest zaprojektowanie i budowa linii kolejowych w największej zgodzie z mieszkańcami – podkreśla Konrad Majszyk.