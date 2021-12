Noworoczna gala w Dąbrowie Górniczej - KONCERT WIEDEŃSKI w PKZ

Wybitne kompozycje w wykonaniu Woytek Mrozek Chamber Orchestra oraz międzynarodowej klasy solistów sceny operetkowej, operowej i musicalowej, przeniosą słuchaczy do ojczyzny walca, polki, a także do Nowego Jorku, do najsłynniejszych scen Wiednia i Broadwayu. Artyści zaprezentują niezwykły kunszt wokalny i wykreują dla Państwa najwspanialsze światowe arie, szlagiery i duety miłosne.

Niespodzianką wieczoru będzie Plejada Gwiazd. Diva Agata Sava - wybitna mezzosopranistka, solistka opery w Pradze. Absolwentka Hohschule fur Musik w Monachium, którą ukończyła z wyróżnieniem. Koncertuje aktywnie na scenach całego świata, m.in.: Chicago Philharmonic Hall, Filharmonii Narodowej w Warszawie, czy Lucerne Concert Hall, sale Filharmonii w Zurychu i Genewie. Koncertowała także we wszystkich prestiżowych salach koncertowych Japonii. Irina Kasjanchuk – sopran, absolwentka Kijowskiej Narodowej Akademii Muzycznej. Laureatka międzynarodowych konkursów wokalnych. Koncertowała we Francji, Hiszpanii, Austrii, Słowenii, Włoszech, Bułgarii, Serbii, Litwie i Polsce. Obecnie solistka operetki kijowskiej. Wioleta Malchar - wokalistka, aktorka, pedagog, solistka sceny musicalowej w całej Polsce. Zagrała główne role na deskach Teatru Rozrywki w Chorzowie w spektaklach takich jak Cabaret, Jesus Christ Superstar, Przebudzenie Wiosny i w wielu innych. Współpracuje z Marcinem Wyrostkiem i Zespołem Łzy. Aleksander Kruczek – tenor, Absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach oraz Państwowego Policealnego Studium Wokalno-Baletowego w Gliwicach. Uczestnik prestiżowego Programu Kształcenia Młodych Talentów- Akademii Operowej w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej. Współpracuje z Teatrem Wielkim w Warszawie oraz z Teatrem Wielkim w Poznaniu. Laureat pierwszych nagród 14 międzynarodowych konkursów wokalnych. Jest obecnie solistą w Narodni Divadlo Moravskoslezske w Czechach. Nazar Tatsyshyn – tenor, absolwent Lwowskiej Narodowej Akademii Muzycznej. Solista Filharmonii Lwowskiej oraz opery w Budapeszcie. Laureat wielu międzynarodowych konkursów wokalnych. Wykonawca głównych partii oper na Ukrainie i całym świecie. Współpracuje z wieloma reżyserami i dyrygentami O. Lyniv, K. Donadio, R. Revakovych, N. Conti, T. Placido. Koncertował w ponad 50 krajach. Daniel Cebula–Orynicz - Absolwent wydziału jazzu w Katowicach. Jest wokalistą, wykładowcą akademickim, trenerem zespołów wokalnych. Prowadzi cykl warsztatów gospel, które odbywają się w całej Polsce. Współpracował z wieloma znanymi osobistościami polskiej sceny muzycznej, m. in.