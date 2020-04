Nowy asfalt na al. Zagłębia Dąbrowskiego, rondo coraz bliżej. Zobaczcie zdjęcia z remontu

Sprawdziliśmy dokładnie, co aktualnie dzieje się na placu budowy. Inwestycja przebiega szybko i sprawnie. Gotowe są już m.in. chodniki od strony ul. Granicznej. Trwają prace przy budowie pierwszego nowego ronda, które ułatwi komunikację na styku ul. Granicznej oraz alei Zagłębia Dąbrowskiego. Jest ono częściowo przejezdne, ale nadal w tym miejscu uwijają się ekipy, które m.in. przygotowują podbudowę pod drugą część ronda. 2 kwietnia trwało natomiast asfaltowanie al. Zagłębia Dąbrowskiego na odcinku w stronę ulicy Morcinka i Tysiąclecia. Tuż przed wjazdem na wiadukt, prowadzący m.in. w stronę Łęknic i Pogorii, widoczne jest także nowe przejście dla pieszych .

Całe zadanie obejmuje odcinek al. Zagłębia Dąbrowskiego od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Tysiąclecia, a także fragment ul. Tysiąclecia od skrzyżowania z al. Zagłębia Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego. Na modernizowanych odcinkach, w obu kierunkach o łącznej długości ponad 3 km, zbudowane będą drogi rowerowe i chodniki. Po jednej stronie droga rowerowa będzie odseparowana od chodnika i wykonana przy użyciu nawierzchni bitumicznej. Po drugiej znajdzie się asfaltowy tzw. ciąg pieszo-rowerowy, po którym będzie można poruszać się zarówno pieszo, jak i na jednośladzie. Poprzez zawężenia jezdni przy przejściach dla pieszych, wymuszające ograniczenie prędkości i zjazd na jeden pas, poprawi się bezpieczeństwo przechodniów. Na ulicy Tysiąclecia, tam gdzie aktualnie biegnie droga rowerowa, powstaną miejsca postojowe.

W trakcie prac, ul. Graniczną nie kursują autobusy. W tym czasie jadą ul. Morcinka, z pominięciem przystanku przy Urzędzie Miejskim. Przystanki najbliżej UM to Gołonóg Damel na ul. Piłsudskiego.

Objazd do al. Zagłębia Dąbrowskiego i przejazd przez tory kolejowe wytyczony został ul. Morcinka, Folwarczną i Urbańskiego. Na razie można jeszcze skręcić z ul. Granicznej w stronę Gołonoga, ale na wiadukt kolejowy już nie wjedziemy. Zjeżdżjąc natomiast z niego musimy się kierować ul. Konarskiego do Zawidzkiej i dalej w stronę al. Piłsudskiego.

Nowa droga rowerowa będzie odseparowana od ruchu samochodowego i zostanie wytyczona równolegle do jezdni. Skrzyżowanie ulic Tysiąclecia i Prusa będzie tzw. skrzyżowaniem wyniesionym, czyli jego tarcza zostanie podniesiona do poziomu chodników, co wymusi ograniczenie prędkości jazdy przez kierowców. Na tym wyniesieniu znajdą się trzy przejścia dla pieszych – dwa przez ul. Tysiąclecia (w tym jedno przesunięte, aktualnie położone bliżej ul. Piłsudskiego) i jedno przez ul. Prusa.

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „DROGOPOL-ZW” sp. z o.o. Jej wartość wynosi 9,3 mln zł, a prace potrwają do czerwca 2020 roku.