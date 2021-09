Nowy sezon artystyczny w PKZ Domu Kultury w Ząbkowicach

Pierwszą sztuką po wakacyjnej przerwie będzie „Pchła Szachrajka” w wykonaniu Teatru Żelaznego. Prezentacja w najbliższą niedzielę 12 września o godzinie 10.30.

„Pchła Szachrajka” to niewątpliwie jedna z najzabawniejszych bajek Jana Brzechwy, której adaptację sceniczną zobaczą dzieci (w wieku od 3. lat) na deskach PKZ Domu Kultury Ząbkowice. To kolorowe widowisko, w reżyserii Dariusza Wiktorowicza zabierze najmłodszych wielbicieli teatru w niezwykłą podróż z małą, krnąbrną i bardzo psotną Pchełką. Spektakl wyróżnia się pomysłową scenografią, która sprawia, że dzieciom o wiele łatwiej przenieść się wyobraźnią do świata bajki. W rolę główną wcieli się aktorka Marta Marzęcka-Wiśniewska z którą wystąpią koledzy z Teatru Żelaznego. Spektakl potrwa ok. 50 minut.

Bilety w cenie 15 zł oraz więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie Pałacu Kultury Zagłębia: palac.art.pl.