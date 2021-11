Opuszczony areszt w Śląskiem. Zobacz, jakie „dzieła" pozostawili po sobie więźniowie red.

Zobacz te ZDJĘCIA. Co więźniowie naklejają na ścianach, co tam wypisują? Raczej nikt by tam się nie chciał znaleźć. Oni spędzali w zamknięciu za swoje przewinienia niejednokrotnie długie lata. W jakich warunkach żyli? Co robili w czasie wolnym... którego z pewnością mieli w nadmiarze? Na takie "dzieła" natknęli się eksploratorzy w opuszczonym areszcie śledczym w Zabrzu. Dzięki tym zdjęciom można zobaczyć namiastkę prawdziwego więziennego życia w Polsce. Kliknij "ZOBACZ GALERIĘ".