Orkan Dudley nad woj. śląskim. Połamane drzewa, ludzie bez prądu... Wiać może z siłą 115 km/h [MAPA gdzie jest ORKAN DUDLEY]

Orkan Dudley nad woj. śląskim. UWAŻAJCIE! Wiać może nawet z siłą 115 km/h

UWAŻAJCIE!

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega Polaków przed ORKANEM DUDLEY. Estofex (European Storm Forecasting Experiment) ogłosiło trzecie i najwyższe co do wielkości ryzyko wystąpienia silnych burz wiatrowych we wschodnich Niemczech i zachodniej Polsce. Przy porywach do 130 km/h możliwe są również tornada i duże, długotrwałe burze. Drugi stopień ostrzeżenia na Śląsku!