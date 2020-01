Orszak Trzech Króli 2020 w Dąbrowie Górniczej. Zobacz zdjęcia.

Uczestnicy Orszaku Trzech Króli zebrali się w kościele św. Barbary. W tym roku pojawiła się tam duża grupa wiernych z parafii św. Maksymiliana na Mydlicach. O godzinie 14 wszyscy wspólnie rozpoczęli marsz ulicami miasta, kierując się ul. 3 Maja oraz Sobieskiego i Królowej Jadwigi do bazyliki NMP Anielskiej. Tam o godzinie 15 rozpoczął się koncert kolęd w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej i solistów.

Po raz pierwszy orszak odbył się również w dąbrowskiej dzielnicy Strzemieszyce. I Strzemieszycki Orszak Trzech Króli rozpoczął się wspólną mszą świętą o godzinie 1️2️ w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Strzemieszycach Wielkich. Następnie uczestnicy orszaku przemaszerowali do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie rozpoczęło się wspólne kolędowanie. Na uczestników orszaku czekały balony, śpiewniki, korony, a po wspólnym kolędowaniu – poczęstunek.

Orszak Trzech Króli to tradycyjne uliczne jasełka, organizowane na ulicach wielu miast w Polsce i na świecie. Polski Orszak Trzech Króli zaliczany jest do największych ulicznych jasełek na świecie. Polega na przejściu ulicami dzieci i królów, którzy zmierzają do stajenki, aby pokłonić się Jezusowi. Po drodze śpiewane są kolędy, wszyscy uczestnicy otrzymują śpiewniki kolędowe i kolorowe papierowe korony.