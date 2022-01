Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Dąbrowy Górniczej. Zobacz ZDJĘCIA. Było wspólne kolędowanie i nagrody za najciekawsze przebrania

W czwartek 6 stycznia wierni najpierw spotkali się w bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ulicy Ofiar Katynia na mszy świętej w samo południe. Po niej wyruszyli na miejskie ulice. Tradycyjny Orszak Trzech Króli pojawił się na ul. Oddziału AK Ordona, Narutowicza, Ofiar Katynia, Kozubka, by ponownie skierować się do bazyliki.

W tym roku nie wszystkie miasta i parafie, które zapraszały od lat na wspólne orszaki, zdecydowały się na takie przedsięwzięcia. Orszaków nie było np. w Będzinie i Czeladzi, ale odbyły się np. - jak co roku - w Sosnowcu, Zawierciu, Chorzowie. W Gliwicach i Zabrzu tradycyjna forma wspólnego przemierzania ulic zastąpiona została orszakiem zmotoryzowanym, a w Katowicach pojawiła się fabularyzowana gra miejska, zwieńczona koncertem.

Orszak Trzech Króli to tradycyjne uliczne jasełka, organizowane na ulicach wielu miast w Polsce i na świecie. Polski Orszak Trzech Króli zaliczany jest do największych ulicznych jasełek na świecie. Polega na przejściu ulicami dzieci i królów, którzy zmierzają do stajenki, aby pokłonić się Jezusowi. Po drodze śpiewane są kolędy, wszyscy uczestnicy otrzymują śpiewniki kolędowe i kolorowe papierowe korony.