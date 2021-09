Osiedlowe spotkania w Dąbrowie Górniczej. Jak mają się zmienić dzielnice, czego oczekują mieszkańcy?

Seria spotkań rozpoczęła się 20 września i do początku październiku odbędą się one łącznie w 36 osiedlach. Mają formę warsztatów prowadzonych przez animatorów. Uczestnicy wskazują m.in. pozytywne wyróżniki swojej dzielnicy, miejsca, w których najczęściej spędzają wolny czas, rejony niebezpieczne, a także najważniejsze zadania do realizacji. Zgłaszane w ich trakcie uwagi i pomysły, uzupełnione indywidualnymi wywiadami z mieszkańcami, posłużą do przygotowania tzw. raportów otwarcia dla rad dzielnic.

Raporty będą stanowić materiał wyjściowy dla dzielnic i wkład do przyszłych dokumentów strategicznych miasta. Wyznaczą również priorytety dla poszczególnych dzielnic i osiedli w kolejnych edycjach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Prace nad raportami potrwają do końca tego roku i będą realizowane przez stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa w ramach projektu „Obywatelski raport z osiedli”.

W Dąbrowie Górniczej ma powstać 18 rad dzielnic. Tymi dzielnicami są: Mydlice, Śródmieście, Reden, Zielona-Pogoria, Gołonóg Północny, Gołonóg Południowy, Gołonóg Wschodni, Antoniów, Strzemieszyce Wielkie, Strzemieszyce Małe, Łosień, Łęka, Okradzionów, Błędów, Tucznawa-Bugaj-Sikorka, Ząbkowice, Ujejsce oraz Trzebiesławice.