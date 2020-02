Oto 25 najbardziej zatłoczonych dróg w woj. śląskim [DANE GDDKiA]

23 stycznia 2020 całym kraju rozpoczął się Generalny Pomiar Ruchu na drogach krajowych i autostradach, który wykonywany jest co 5 lat. Potrwa aż do jesieni. Takie pomiary wykonywane są na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Niedługo pomiar odbędzie się także na drogach wojewódzkich regionu. Po co?

Jak się ma prognozowany ruch wobec rzeczywistego? Różnie. Wedle szacunków ekspertów sprzed lat, w roku 2020 autostradą A4 w Katowicach miało jeździć 50 tys. aut, a już od kilku lat jest ich ponad 100 tys. na dobę. Do granic przepustowości zbliża się A4 do Krakowa, gdzie konieczna staje się budowa trzeciego pasa. Odciążenia wymaga DK 1, 94, 78... A ile aut faktycznie nimi jeździ?

Kiedy poznamy wyniki generalnego pomiaru ruchu w tym roku? Za rok. To nie żart - pierwsze wyniki generalnego pomiaru ruchu GDDKiA planuje podać po 31 marca 2021, a szczegółowe - po 30 września 2021. Zatem obecnie wciąż oficjalne dane to te z pomiaru ruchu sprzed 5 lat.

Po pomiarze ruchu z 2015 prof. Robert Tomanek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach komentował: Takie prognozy zawsze są zawodne, gdyż zawsze w jakiejś mierze są ekstrapolacją tego, co znamy z przeszłości. Tymczasem trzeba uwzględnić gwałtowny rozwój sieci dróg i wzrost liczby samochodów, co jest związane ze wzrostem naszej zasobności.

No i jest jeszcze jeden czynnik: słabość alternatywnych sposobów przemieszczania się, czyli w tym przypadku - kolei. 100 tys. aut na dobę na S86 to już jest absolutna granica przepustowości tej drogi. A jednocześnie jej nie sposób poszerzyć, bo wzdłuż niej stoją już budynki i centra handlowe. Dlatego jedyne, co można zrobić, to spróbować "wpompować" ten ruch w transport publiczny.

W Dąbrowie Górniczej lub Sosnowcu muszą powstać centra przesiadkowe. Takie miejsca muszą też pojawić się na południu Katowic, tak by przytrzymać ten ruch na granicach miasta. Do tego musi dojść zaproponowanie lepszej oferty przez KZK GOP. Tu nie ma problemu z poszukiwaniem rozwiązań, bo one już istnieją. Konieczna jest tylko decyzja.

Od tamtego czasu w przypadku S86 nie zrobiono nic z tych rzeczy. Centra przesiadkowe powstają w Katowicach - ale w innych miejscach. Wizja tramwaju wzdłuż Roździeńskiego jest mglista, a jakakolwiek kolizja na tej trasie potrafi sparaliżować region.