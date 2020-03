Oto najbardziej dziurawe dąbrowskie drogi. Wiemy, co i kiedy zrobi z nimi miasto! FOTO

2) Ul. Piłsudskiego na odcinku od Targowiska Miejskiego do Gołonoga/Kasprzaka.

Zapytaliśmy więc urzędników w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, jakie są ich plany wobec wskazanych, dziurawych ulic. I dziś wiemy już, co będzie się z nimi działo. Odpowiedzi przygotował dla nas Arkadiusz Grządziel, naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej.

Zapytaliśmy naszych Czytelników, które ich zdaniem drogi w Dąbrowie Górniczej powinny zostać przeznaczone do remontu najszybciej, jak tylko to możliwe. Odpowiedzi otrzymaliśmy mnóstwo. Wśród propozycji znalazły się zarówno te w śródmieściu i okolicach, jak i na obrzeżach.

4) Ul. Żołnierska i Łazy Błędowskie dziura na dziurze, studzienki pozapadane. Droga nie była remontowana co najmniej 20 lat, eksploatowana konkretnie przez ciężarówki omijające DK 94.

Sprawa przekazana została do Wydziału Infrastruktury Miejskiej.. Aktualnie trwa poszukiwanie satysfakcjonującego mieszkańców rozwiązania tymczasowego tego problemu (dojazd do placów budowy), a także rozwiązania docelowego.

3) Ul. Korzeniec 34 - droga miejska dojazd do osiedla. Sprawa zgłaszana do UM już dwukrotnie w ciągu ostatnich trzech lat. Petycja wszystkich mieszkańców. Odpowiedź wymijająca.

W 2020 roku staraniem Wydziału Inwestycji Drogowych Urzędu Miejskiego będzie wykonany remont kapitalny al. Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do skrzyżowania z al. Majakowskiego (oba kierunki). Prace będą polegać na wymianie krawężników, frezowaniu nawierzchni i ułożeniu nakładki asfaltobetonowej wraz z regulacją urządzeń.

5) Ul. 11 Listopada od ronda do DK 94, zdaniem Czytelników przy remontach w tej okolicy brakło chyba pieniędzy, żeby 400 metrów asfaltu wymienić

Aktualnie to zadanie nie znajduje się w planach realizacyjnych gminy. Nadmieniam jednocześnie, że w II-III kwartale bieżącego roku zostanie wystosowane zlecenie na remont cząstkowy ul. 11 Listopada.

6) Wymiana nawierzchni ulic: Skowronkowej, Szpakowej i Relaksowej.

Po okresie zimowym zostanie dokonana weryfikacja stanu technicznego infrastruktury pasa drogowego, w ramach której przeanalizowane zostanie zapotrzebowanie na wykonanie robót drogowych. W oparciu o określone zapotrzebowanie, oraz w odniesieniu do posiadanych funduszy wybrane zostaną zadania, podlegające realizacji w roku bieżącym.



7) Ul. Podlesie od Tysiąclecia do Myśliwskiej, Myśliwska, Krasickiego, Torowa, Tworzeń (od strony Torowej), Legionów Polskich na odcinku od ronda przy Kauflandzie do Będzina