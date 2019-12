Oto najgorsze grzechy klientów. Wylicza Beata z bloga "Jestem kasjerem". Weź sobie to do serca!

Czasami mam wrażenie, że klienci popadają w totalny szał, nie zwracając w ogóle na ceny. Bez przekonania, czy aby na pewno dana rzecz im się przyda, a co gorsza - kupują za dużo, by później część wyrzucić do kosza, np. żywność - mówi kasjerka Beata Salamon

Złapaliśmy ją w ciężkim dla kasjerów okresie przedświątecznym. - Grudzień to trudny czas dla pracowników handlu - mówi Beata. - Przede wszystkim dlatego, że liczba klientów jest znacznie wyższa niż w pozostałe miesiące. Wszyscy robią ogromne zakupy - dotyczy to zarówno prezentów, jak i żywności.

- To przekonanie, że skoro święta, to trzeba kupować dużo, często odbija się na kasjerach - zauważa autorka bloga "Jestem kasjerem". - Godziny spędzone w galeriach handlowych wywołują zmęczenie - nic dziwnego. Jednak nigdy nie zrozumiem tego, jak można swoje złe samopoczucie wyładować na człowieku po drugiej stronie lady. A to, proszę uwierzyć, częste zjawisko.

Okres przed świętami, wg Beaty, jest jednym z gorszych dla kasjerów. - Ale nie wiem sama czy najgorszym. Każda sieć robi co jakiś czas wielkie święto zakupów i wtedy także można zauważyć wzmożony ruch klientów. Podobnie było podczas niedawno obchodzonego Black Friday, który często nie ogranicza się tylko do piątku, a trwa nawet cały tydzień. To tzw. magia marketingu, który wodzi za nos klientów - uważa Beata.