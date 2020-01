Pałac Kultury Zagłębia świętuje 62 urodziny. Zobaczcie, jak powstawał [ZDJĘCIA]

Pałac Kultury Zagłębia to największy współcześnie – po warszawskim Pałacu Kultury i Nauki – socrealistyczny zabytek w Polsce. Wybudowany został w latach 1951-1958, według projektu Zbigniewa Rzepeckiego, a po raz pierwszy otworzył swe podwoje przed gośćmi i mieszkańcami 11 stycznia 1958 roku. Generalnym wykonawcą prac było Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego w Sosnowcu. Z ponad 4,7 tys. m kw. powierzchni 2 tys. m kw. to przestronne marmurowe hole, a sala teatralna na 850 miejsc z obrotową sceną była wówczas jedną z najnowocześniejszych w kraju.

Tradycją jest wręczanie prezentów osobie obchodzącej urodziny. W przypadku urodzin Pałacu Kultury Zagłębia to pałac wręcza prezenty swoim gościom. Każdy z uczestników koncertu urodzinowego otrzyma prezent niespodziankę. Jaka to będzie niespodzianka? Przekonają się Państwo 11 stycznia o 18:00 w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. Więcej informacji oraz bilety dostępne na stronie www.palac.art.pl.

Kiedy dąbrowski Pałac był już gotowy przyszedł czas na wielkie otwarcie. Początkowo nazywał się Domem Kultury Zagłębia. – Obiekt tego typu należy się Zagłębiu Dąbrowskiemu za jego rewolucyjne tradycje za długoletnią walkę, którą szczyciła się cała klasa robotnicza i międzynarodowy ruch robotniczy. Wykorzystajcie go jak najlepiej. Niech dom ten służy młodzieży i dzieciom, niech służy całym pokoleniom, by żyły kulturalnie ucząc się budować coraz lepszą Polskę – mówił na otwarciu inicjator budowy Pałacu, wicepremier i wojewoda śląsko-dąbrowski, generał Aleksander Zawadzki.

W historii PKZ czytamy m.in., że przez lata estrada Pałacu Kultury Zagłębia gościła wybitnych artystów z całej Polski. Zorganizowano tysiące spektakli teatralnych, koncertów, recitali, oper, operetek oraz wystaw malarskich i fotograficznych. Gościli tu aktorzy największych scen teatralnych z całej Polski. Na kartach kronik swoje wpisy pozostawili m.in.: Sławomir Mrożek, Tadeusz Różewicz, Wojciech Kilar, Krystyna Prońko, Anna Jantar, Krystyna Janda, Czesław Niemen czy Hanka Bielicka.

Przez lata dąbrowski Pałac coraz bardziej jednak niszczał, a we znaki dawał się m.in. brak remontu instalacji, dachu i wielu pomieszczeń. Aż w końcu rozpoczęły się zabiegi o to, by PKZ został generalnie wyremontowany. Petycja do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie odnowienia i remontu Pałacu Kultury Zagłębia przygotowana została przez Miejską Komisję Historyczną, na czele z Maciejem Gadaczkiem. Miała ona wesprzeć gminne starania o unijną pomoc. Miejska Komisja Historyczna mobilizowała organizacje, stowarzyszenia i zwykłych mieszkańców o składanie podpisów. Zebranych zostało ich kilka tysięcy.